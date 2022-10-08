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Британська розвідка пояснила, що означає критика Пригожина і Кадирова

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 09:55

Дедалі більше представників російської "системи" починають критикувати керівництво міністерства оборони Росії на тлі постійних військових невдач на полі бою в Україні за останні два тижні.

Про це йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

Серед критиків там виокремлюють главу Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина, а також ведучих російських державних каналів, поп-зірок і "дедалі активнішу спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів".

"Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провійськового" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої відданості державі й готовності до ескалації. Обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі помітної участі як чеченських, так і "вагнерівських" бойових підрозділів на місцях", – зазначають у розвідці Британії.

Водночас там додають, що критика Кадирова, Пригожина та інших стосується військового командування, а не вищого політичного керівництва Росії, але вона свідчить про тенденцію "публічної незгоди з російським істеблішментом, яку принаймні частково толерують і яку, ймовірно, буде важко переломити".

Раніше британська розвідка зазначила, що понад половина українського танкового парку складається з захоплених у росіян машин.

Теми: КадировПутінвійна
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