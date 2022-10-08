Втрати росіян у війні перетнули позначку в 62 тисячі вояк
Субота, 8 жовтня 2022, 10:12
Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули понад 62 тисячі вояк, 380 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.
Джерело: дані Генштабу від 8 жовтня
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2472 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,
- артилерійських систем – 1459 (+4) од,
- РСЗВ – 345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
Дані уточнюються.