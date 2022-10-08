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Втрати росіян у війні перетнули позначку в 62 тисячі вояк

Валентина РоманенкоСубота, 8 жовтня 2022, 10:12
Втрати росіян у війні перетнули позначку в 62 тисячі вояк
фото ЗСУ ілюстративне

Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули понад 62 тисячі вояк, 380 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Джерело: дані Генштабу від 8 жовтня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1459 (+4) од,
  • РСЗВ – 345 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: війнаГенштаб
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