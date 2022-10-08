Зенітники Повітряних сил збили дрон-камікадзе з кулемета

На Миколаївщині воїни-зенітники "приземлили" російський дрон іранського виробництва "Shahed-136"

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Деталі: Повідомляється, що вранці 8 жовтня на Миколаївщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе "Shahed-136".

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Дослівно: "Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт! Слава Україні!".

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