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Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла РФ

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 13:39
Барбара Вудворд , скриншот

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у п’ятницю виступила проти пропозиції російської сторони організувати таємне голосування за резолюцію із засудженням псевдореферендумів на окупованих територіях України в Генеральній Асамблеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що у вівторок-середу Генасамблея ООН має проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує "незаконні так звані референдуми" і "спробу незаконної анексії" Росії. У ній також підтверджуються суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.

У листі до держав-членів ООН на початку цього тижня посол Росії в ООН Василь Небензя лобіював таємне голосування, стверджуючи, що через тиск Заходу деяким країнами може бути важко висловити свою позицію публічно.

У відповідь посол Британії в ООН Барбара Вудворд заявила: правила Генеральної Асамблеї чітко визначають, що таємне голосування "суперечило б прецеденту, що склався протягом десятиліть, і підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу в світі".

Своєю чергою Небензя запропонував винести на окреме публічне голосування Генасамблеї те, чи проводити таємне голосування за резолюцію із засудженням "референдумів".

Нагадаємо, 30 вересня Росія як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на резолюцію із засудженням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ.

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У відповідь постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (яка разом із Албанією ініціювали голосування) заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ "все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності".

Теми: Велика БританіяРосіяООНвійна
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