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У Німеччині пошкоджені кабелі на 3 години паралізували рух потягів, підозрюють диверсію

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 16:05
У Німеччині пошкоджені кабелі на 3 години паралізували рух потягів, підозрюють диверсію
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На півночі Німеччини вранці 8 жовтня рух потягів Deutsche Bahn далекого прямування був паралізований протягом трьох годин через проблеми з диспетчерськими комунікаціями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Через інциденти змушені були зупинитися потяги типів ICE, IC та EC, у Нижній Саксонії та Бремені стали також регіональні поїзди. Протягом кількох годин мережу полагодили, але залізниця попередила, що протягом дня ще можуть виникати технічні збої. 

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Речниця компанії повідомила, що причиною стало фізичне пошкодження кабелів, які критично важливі для руху потягів, та що відповідні органи почали розслідування. 

Теми: Німеччина
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