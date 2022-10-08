У Німеччині пошкоджені кабелі на 3 години паралізували рух потягів, підозрюють диверсію
Субота, 8 жовтня 2022, 16:05
На півночі Німеччини вранці 8 жовтня рух потягів Deutsche Bahn далекого прямування був паралізований протягом трьох годин через проблеми з диспетчерськими комунікаціями.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.
Через інциденти змушені були зупинитися потяги типів ICE, IC та EC, у Нижній Саксонії та Бремені стали також регіональні поїзди. Протягом кількох годин мережу полагодили, але залізниця попередила, що протягом дня ще можуть виникати технічні збої.
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Речниця компанії повідомила, що причиною стало фізичне пошкодження кабелів, які критично важливі для руху потягів, та що відповідні органи почали розслідування.