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У Німеччині пошкоджені кабелі на 3 години паралізували рух потягів, підозрюють диверсію

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 16:05
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На півночі Німеччини вранці 8 жовтня рух потягів Deutsche Bahn далекого прямування був паралізований протягом трьох годин через проблеми з диспетчерськими комунікаціями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Через інциденти змушені були зупинитися потяги типів ICE, IC та EC, у Нижній Саксонії та Бремені стали також регіональні поїзди. Протягом кількох годин мережу полагодили, але залізниця попередила, що протягом дня ще можуть виникати технічні збої. 

Речниця компанії повідомила, що причиною стало фізичне пошкодження кабелів, які критично важливі для руху потягів, та що відповідні органи почали розслідування. 

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Теми: Німеччина
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