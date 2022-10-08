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"Ми тут м’ясо": окупанти скаржаться, що ЗСУ нищать їх "пачками" – перехоплення

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 16:44
скриншот

Служба безпеки оприлюднила перехоплення розмови окупанта, де він скаржиться, що загарбники відчувають себе "м’ясом", їм бракує боєкомплектів, при цьому їхні коригувальники наводять вогонь по своїх.

Джерело: перехоплення СБУ

Деталі: Один з загарбників каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать окупантів.

А їхні власні коригувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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