"Ми тут м’ясо": окупанти скаржаться, що ЗСУ нищать їх "пачками" – перехоплення
Субота, 8 жовтня 2022, 16:44
Служба безпеки оприлюднила перехоплення розмови окупанта, де він скаржиться, що загарбники відчувають себе "м’ясом", їм бракує боєкомплектів, при цьому їхні коригувальники наводять вогонь по своїх.
Джерело: перехоплення СБУ
Деталі: Один з загарбників каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать окупантів.
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А їхні власні коригувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.