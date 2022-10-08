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Україна пропонує перейменувати ініційований Макроном європейський формат

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 16:59
Україна пропонує перейменувати ініційований Макроном європейський формат
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Україна під час першого саміту Європейської політичної спільноти, що пройшов 6 жовтня у Празі, запропонувала перейменувати його на "спільноту миру".

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповів дипломатичний радник президента Володимира Зеленського Ігор Жовква. 

"Ми пропонуємо назвати його "Європейська спільнота миру". Слово "мир" у цій ідеї – це не тільки мир як такий, це стосується усіх сфер – це і економіка, і енергетична безпека, і воєнна безпека", - зазначив Жовква. 

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За його словами, бачення формату, яке виклав Володимир Зеленський у своєму виступі, де й сказав про "Європейську спільноту миру, знайшло підтримку серед учасників. "Якщо у підсумку зупиняться на ній, то цей формат матиме зміст", - додав Ігор Жовква. 

Він також зазначив, що Україна, схоже, єдиною серед учасниць подала свої пропозиції щодо цього формату. "Принаймні, я не чув про якісь змістовні пропозиції інших держав. Хіба що – якщо їх подавали після завершення заходу", - сказав Жовква.

Повний текст інтерв'ю та детальний аналіз про найважливіше, що відбулося 6-7 жовтня у Празі, читайте у матеріалі Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею.

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Теми: УкраїнаЄСвійна
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