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Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 17:47
фото ГУР

За даними української розвідки, у Москві почалися численні арешти військових, рух у центрі міста перекрито, водночас російські ЗМІ про це не повідомляють.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Деталі: Розвідка повідомляє, що в російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових, рух у центрі перекрито.

Повідомляється, що в місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

Дослівно ГУР: "Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Натомість всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність".

Більше деталей: Російські ЗМІ про подібні події не повідомляють.

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Теми: Росіярозвідка
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