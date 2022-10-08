На блокпосту в Василівці заблоковано 6 тисяч авто – мер Мелітополя

У Василівці Запорізької області на блокпосту на виїзд до підконтрольної Україні території очікують близько 6 тисяч автівок, люди живуть у машинах більше 10 днів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогодні на ранок у Василівці (це єдине місто, яке з’єднує тимчасово окуповану територію та територію, яка підконтрольна уряду України) було 6 тисяч автівок.

Вороги знущаються з наших людей, тому що сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок до останнього блокпосту, люди плакали від щастя, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі, але прямо на так званій "тарілці" їх розвернули і сказали, що субота-неділя вихідні, і продовжують знущатися з наших людей".

Деталі: Федоров додав, що люди більш ніж 10 днів живуть у машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя.