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На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 21:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині йдуть дуже жорсткі бої, українські військові тримають позиції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої.

Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку".

Що передувало: У вечірньому зверненні 8 жовтня Генштабу ЗСУ повідомляв, що ворог періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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