Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 21:54
На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині йдуть дуже жорсткі бої, українські військові тримають позиції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

Реклама:

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої.

Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку".

Що передувало: У вечірньому зверненні 8 жовтня Генштабу ЗСУ повідомляв, що ворог періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
В ОП пояснили вибух на Кримському мосту конфліктом між силовиками в РФ
На окупованій Донеччині сталася "бавовна" – радник мера Маріуполя
На блокпосту в Василівці заблоковано 6 тисяч авто – мер Мелітополя
Запоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: