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Колаборанти масово тікають з Криму через Мелітополь – мер

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 22:27
Іван Федоров, фото з Facebook

У суботу після вибуху на Кримському мосту окупанти і колаборанти масово тікали до Росії через окупований Мелітополь Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні десятки тисяч колаборантів та зрадників використовують Мелітополь в напрямку з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них, великий рух почався з боку Криму до Бердянська, тому що єдиний маршрут зараз, як виїхати з окупованої території – це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім вже на територію РФ.

Сьогодні цей напрямок завантажений, велика кількість автівок виїхала з Криму і їде до РФ.

Це також обумовлено тим, що в Мелітополі були вибухи і вчора ввечері, і вранці це продовжилося, коли на складах боєприпасів рашистів у Радивонівці почалися вибухи, детонація продовжувалася декілька годин. Ми спостерігаємо паніку в окупантів і особливо у колаборантів".

Деталі: Водночас Федоров повідомив, що тих чоловіків з окупованих територій, які отримали російські паспорти, окупанти зупиняють на блокпостах "і одразу забирають в армію".

Теми: КримМелітополь
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