Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10
Неділя, 9 жовтня 2022, 01:17
Кількість загиблих внаслідок вибуху на автозаправній станції в Ірландії зросла до 10.
Джерело: Reuters
Деталі: Серед загиблих, усі з яких були місцевими жителями - четверо чоловіків, три жінки, двоє підлітків та дівчинка. Вісім осіб госпіталізовані.
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Поліція повідомила, що подія, очевидно, була "трагічною випадковістю".
Що передувало: Раніше повідомлялося про 3 загиблих.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На околиці ірландського села Кріслох в графстві Донегал 7 жовтня стався вибух на автозаправній станції Applegreen.
- Унаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.