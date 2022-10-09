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Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10

Анастасія КалатурНеділя, 9 жовтня 2022, 01:17
ФОТО: DubFireBrigade

Кількість загиблих внаслідок вибуху на автозаправній станції в Ірландії зросла до 10.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед загиблих, усі з яких були місцевими жителями - четверо чоловіків, три жінки, двоє підлітків та дівчинка. Вісім осіб госпіталізовані.

Поліція повідомила, що подія, очевидно, була "трагічною випадковістю".

Що передувало: Раніше повідомлялося про 3 загиблих.

Передісторія:

  • На околиці ірландського села Кріслох в  графстві Донегал 7 жовтня стався вибух на автозаправній станції Applegreen.
  • Унаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.

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Теми: вибух
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