Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10

Кількість загиблих внаслідок вибуху на автозаправній станції в Ірландії зросла до 10.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед загиблих, усі з яких були місцевими жителями - четверо чоловіків, три жінки, двоє підлітків та дівчинка. Вісім осіб госпіталізовані.

Поліція повідомила, що подія, очевидно, була "трагічною випадковістю".

Що передувало: Раніше повідомлялося про 3 загиблих.

Передісторія:

На околиці ірландського села Кріслох в графстві Донегал 7 жовтня стався вибух на автозаправній станції Applegreen.

Унаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.