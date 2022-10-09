Росіяни гатили по Сумській області некерованими ракетами, поранений чоловік

Росіяни за день 8 жовтня гатили по Сумщині з САУ та мінометів та здійснили 4 авіаудари з гвинтокрилів, був поранений чоловік.

Джерело: голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Під вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

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Внаслідок авіаудару по одному з сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з осколковим пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.

Живицький повідомив, що загалом було 55 приходів, із них - 28 некерованих ракет.