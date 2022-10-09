Зведення Генштабу: Окупанти Нової Каховки повивозили свої сім'ї до Криму

Окупанти Нової Каховки вивозять сім’ї до тимчасово окупованого Криму - 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Уточнюється, що схожа ситуація спостерігається і в Луганській області: зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

У Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

З жовтня у Горлівці податкова інспекція РФ розпочала перевірки з рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

Окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник стріляв з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

– Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

– Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

– Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

– Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

– Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. У результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, поранені понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у лікарню Токмака.

від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. У результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, поранені понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у лікарню Токмака. на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

За добу відбулося майже 40 зіткнень.

Найбільш напружена обстановка – на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак.

Зокрема, були відбиті атаки в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Наша авіація завдала понад 30 ударів. З них 24 - по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 9 - по ЗРК. Крім того, наші підрозділи ППО збили п’ять БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та 11 інших об’єктів.