Росіяни випустили майже 70 снарядів по Дніпропетровщині, люди не постраждали

Уночі росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщині, випустивши майже 70 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що росіяни обстріляли території Марганецької та Нікопольської громад.



Зокрема, у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.



У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.