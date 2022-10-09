Росіяни випустили майже 70 снарядів по Дніпропетровщині, люди не постраждали
Неділя, 9 жовтня 2022, 08:00
Уночі росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщині, випустивши майже 70 снарядів.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: Зазначається, що росіяни обстріляли території Марганецької та Нікопольської громад.
Зокрема, у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.
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