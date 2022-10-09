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Росіяни випустили майже 70 снарядів по Дніпропетровщині, люди не постраждали

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 08:00
Росіяни випустили майже 70 снарядів по Дніпропетровщині, люди не постраждали
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії по   Нікопольському району Дніпропетровщині, випустивши майже 70 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що росіяни обстріляли території Марганецької та Нікопольської громад.

Зокрема, у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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