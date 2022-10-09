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Окупанти від імені Шмигаля намагалися зв’язатися з директором компанії Baykar – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 08:34
скріншот

ГУР МО зірвало провокацію росіян проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar".

Деталі: Розвідка відзначає низький рівень підготовки російських оперативників, які кілька разів викрили себе під час розмови.

Окупанти намагалися дискредитувати співпрацю між Україною та Туреччиною.

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Теми: розвідкаТуреччина
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