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Взвод поклали за 1 хв – росіянин розповів, як їх розбили ЗСУ

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 10:24
Скриншот з відео

Полонений російський військовий розповів, як його готували 2 дні до війни, як воював на Харківщині і як його взвод Збройні сили України розбили за 1 хвилину.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Цикл "життя" мобілізованих окупантів: 12 днів – і вони в полоні. Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – "провоювала" аж 12 днів".

Деталі: За словами полоненого жителя Удмуртскої республіки, його військова підготовка тривала лише 2 дні, а, наприклад, танкістів у Росії готують 10 днів. Окупант вважає, що за такий короткий термін підготувати військових неможливо.

Російський вояка розповів, що 13 вересня прибув у Міллерове у Ростовській області, звідки вони рушили на Донбас (але чомусь опинились на Харківщині), а уже 25 вересня потрапив у полон.

Пряма мова окупанта: "Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек".

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Деталі: Загарбник вважає, що Росія і далі "мобілізуватиме м'ясо", яке кидатиме в Україну без жодної підготовки.

А сам він вирішив, що "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".

СБУ нагадує, що російські окупанти можуть здатися в полон, затефонувавши на "гарячу лінію": +380665803498, +380931192984.

Теми: СБУполоненіРосіявійна
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