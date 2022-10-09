Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Взвод поклали за 1 хв – росіянин розповів, як їх розбили ЗСУ

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 10:24
Взвод поклали за 1 хв – росіянин розповів, як їх розбили ЗСУ
Скриншот з відео

Полонений російський військовий розповів, як його готували 2 дні до війни, як воював на Харківщині і як його взвод Збройні сили України розбили за 1 хвилину.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Цикл "життя" мобілізованих окупантів: 12 днів – і вони в полоні. Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – "провоювала" аж 12 днів".

Реклама:

Деталі: За словами полоненого жителя Удмуртскої республіки, його військова підготовка тривала лише 2 дні, а, наприклад, танкістів у Росії готують 10 днів. Окупант вважає, що за такий короткий термін підготувати військових неможливо.

Російський вояка розповів, що 13 вересня прибув у Міллерове у Ростовській області, звідки вони рушили на Донбас (але чомусь опинились на Харківщині), а уже 25 вересня потрапив у полон.

Пряма мова окупанта: "Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Загарбник вважає, що Росія і далі "мобілізуватиме м'ясо", яке кидатиме в Україну без жодної підготовки.

А сам він вирішив, що "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".

СБУ нагадує, що російські окупанти можуть здатися в полон, затефонувавши на "гарячу лінію": +380665803498, +380931192984.

Теми: СБУполоненіРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: