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Генштаб показав, як канадці тренують українських воїнів у Британії

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 10:58
Тут і далі фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії – інструктори зазначають, що українці неймовірно мотивовані вчитися.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії". 

 

Деталі: Сержант-майор навчальної операції UNIFIER-UK Корі Озеркевич повідомив, що для канадців "неймовірна честь відновити навчання Сил Оборони України". 

 

За його словами, тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців, які віддані цій місії. 

 

Солдат 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади (3 PPCLI), капрал Джастін Коул відзначив, що українські новобранці "постійно хочуть вчитися та вдосконалювати навички", тож він пишається тим, що бере участь у цій місії. 

 

Загалом канадські інструктори зазначили, що вони в захваті від неймовірної мотивації українців і від того, як швидко вони вчаться.

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Теми: ГенштабУкраїнаКанадаЗбройні сили
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