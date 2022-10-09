Окупанти обстріляли Чернігівщину, на Херсонщині йдуть активні бої – ОВА

Минулої доби 8 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ Чернігівську область, загинула людина, а на Херсонщині точаться активні бої.

Джерело: зведення голів ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

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Запорізька: сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 — діти. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога.

Чернігівщина: за минулу добу — обстріли по Новгород-Сіверському, Чернігівському районах. Внаслідок обстрілу з РСЗВ по території біля села Гасичівка (Городнянська громада Чернігівського району) загинув місцевий житель із с.Мощенка. Вночі минулося без обстрілів.

Сумщина: сьогодні зранку — обстріли по території Шалигинської громади із РСЗВ (30 прильотів). Попередньо, — без наслідків. З 7.35 по місту Ворожба Ворожбянської територіальної громади Сумського району здійснено артилерійський обстріл (21 приліт). Під час обстрілу був пошкоджений приватний будинок. Вчора по території області зафіксовано 55 приходів, із них — 28 некерованих ракет. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад. Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень одного із аграрних підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені декілька приватних будинків і кілька магазинів, парковка, аптека та агропідприємство. У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, 30 панелей сонячної електростанціі, промислове та харчове підприємства.

Харківщина: по області протягом доби окупанти обстрілювали прифронтові Вовчанськ, населені пункти Куп’янського та Ізюмського районів. Госпіталізували за добу одну людину у Вовчанську, одну — у Дворічанській громаді Куп’янського району. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований.

Луганщина: авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять — по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи ППО збили п’ять БпЛА. Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів. По позиціях наших бійців ворог завдав 19 артилерійських та мінометних обстрілів, а також 2 ракетних удари.

Донеччина: вночі обстріляні м.Мар'їнка, м.Красногорівка, с.Георгіївка, с.Максимільянівка, с.Новомихайлівка. У Красногорівці одна людина поранена. На звільнених територіях Лиманської та Святогірської громад — без надзвичайних подій. На Донеччині за минулу добу — 3 загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина: вночі обстрілів зазнала Широківська громада, влучання були в уже зруйнований дитячий садочок та сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає. як повідомляє ОК "Південь", минулої доби над Миколаївщиною було збито безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Також вчора два дрони-камікадзе намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора ввечері та сьогодні вночі вибухи лунали за межами сіл. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонщина: ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Під ворожими обстрілами знову опинився Бериславський район, є руйнування цивільної інфраструктури та потерпілі серед місцевих. За інформацією ОК Південь, відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, окупанти створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Двічі ворог намагався наступати в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки. Успіху не мав, з втратами відійшов.