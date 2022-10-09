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Повітряники збили російський літак і дрон-камікадзе

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 12:39
Фото ілюстративне з Facebook ПК "Південь"

Вранці 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили на півдні України російський літак та дрон-камікадзе типу "Shahed-136".

Джерело: Повітряне командування "Південь" у Facebook та речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram

Дослівно ПК "Південь": "Об 11:00 на Миколаївщині збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)".

Деталі: Також повідомляється, що 9 жовтня близько 11:30 ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".

Повітряники знищили літальний апарат над морем.

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Теми: УкраїнаавіаРосіяМиколаївська область
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