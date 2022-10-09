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Франція передала Україні понад 1000 тонн допомоги – ОП

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 13:33
Франція передала Україні понад 1000 тонн допомоги – ОП
Тут і далі фото з Telegram Тимошенка

Франція передала Україні пожежно-рятувальні машини, машини швидкої допомоги, медобладнання та понтонні мости – загалом понад 1000 тонн допомоги, вантаж уже доїхав до румунського міста Сучава.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Понад 1000 тонн допомоги від Франції вже в румунському місті Сучава. Триває передача вантажу Україні". 

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Деталі: За словами представника ОП, Україна отримає:

  • пожежно-рятувальні машини,
  • швидкі, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах,
  • медичне обладнання,
  • спорядження для рятувальників,
  • продукти харчування,
  • понтонні мости довжиною понад 200 метрів.
 

Тимошенко додав, що понтонні мости дозволять Україні відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити сполучення та перевезення, зокрема, на деокупованих територіях. 

 



В ОП подякували "французьким і румунським друзям за допомогу та підтримку".

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Теми: УкраїнаФранціягуманітарка
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