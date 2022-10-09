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Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 13:49
Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
Юрген Клінсманн витягнув Україну під час жеребкування у Німеччині, фото Getty images

9 жовтня відбулося жеребкування груп до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2024 року і Україна дізналася своїх чотирьох суперників.

Джерело: трансляція жеребкування

Деталі: Україна потрапила до групи С.

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Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

Щоб вийти у фінальну стадію, Україні потрібно посісти 1 або 2 місце в групі.

 

Довідково: У жеребкуванні візьмуть участь 53 країни.

ВІДЕО ДНЯ

Німеччина буде господаркою Євро-2024 і має пряму путівку, тому не гратиме у кваліфікації.

Теми: Українафутболспорт
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