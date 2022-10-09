Енергодар третю добу без світла, є проблема з водою – мер

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області уже третю добу немає електроенергії, а окупанти не пропускають ні гуманітарні вантажі, ні навіть питну воду.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Станом на зараз Енергодар все ще залишається без світла та води. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.



Відповідно вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу".

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Деталі: За словами мера, у місті загострюється ситуація з питною водою.

Орлов підкреслив, що українська влада неодноразово намагалася доставити в Енергодар гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Також Україна готова організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, але окупанти не пропускають гуманітарку.

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Орлов розповів, що увечері 8 жовтня містяни розкладали багаття просто біля будинків, щоб зготувати собі хоч якусь гарячу їжу.

Водночас він закликав енергодарців бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать, бо посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами.