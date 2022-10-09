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Енергодар третю добу без світла, є проблема з водою – мер

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 14:35
Скриншот з google.maps

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області уже третю добу немає електроенергії, а окупанти не пропускають ні гуманітарні вантажі, ні навіть питну воду.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Станом на зараз Енергодар все ще залишається без світла та води. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.

Відповідно вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу".

Деталі: За словами мера, у місті загострюється ситуація з питною водою. 

Орлов підкреслив, що українська влада неодноразово намагалася доставити в Енергодар гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Також Україна готова організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, але окупанти не пропускають гуманітарку.

Орлов розповів, що увечері 8 жовтня містяни розкладали багаття просто біля будинків, щоб зготувати собі хоч якусь гарячу їжу.

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Водночас він закликав енергодарців бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать, бо посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами.

Теми: Енергоатомелектроенергіявійнаокупація
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