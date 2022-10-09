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Ворожий безпілотник вбив матір трьох дітей на Сумщині

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 20:15
Ворожий безпілотник вбив матір трьох дітей на Сумщині
Миропілля Сумської області, deepstatemap

Внаслідок удару ворожого безпілотника на Сумщині у неділю загинула людина.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Дослівно: "Одна людина загинула.

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Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миропільській ОТГ".

Оновлено: Початково Кирило Тимошенко повідомляв, що подія сталася в Миронівській ОТГ, однак згодом виправив пост.

Деталі: У свою чергу, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у неділю опівдні у Миропіллі росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців.

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Дослівно Живицький: "У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону. Працівниця магазину, яка в той час знаходилась поруч, була поранена. На жаль, її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі.

У цей час було біля магазину чимало людей, звичайних мирних мешканців, які відпочивали. І коли жінку рятували, росіяни скинули сюди ж ще одну гранату з дрону! Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав".

Теми: Сумська областьвійна
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