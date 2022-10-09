Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 16:55
Давид Арахамія, фото з Facebook

Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.

Джерело: Арахамія у Telegram, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Арахамія відповів міністру оборони Румунії Васіле Динку, який закликав країни Заходу до переговорів із Росією заради миру.

Дослівно Арахамія: "Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО.

Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову на цей час, і Росія в цих перемовинах зайва.

Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку".

Більше деталей: У свою чергу, Михайло Подоляк опублікував свої пропозиції "миротворцям".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Подоляк: "Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:

  1. Перегляньте фото/відео масових поховань.
  2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території України.
  3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі російських воєнних злочинців.

Менше фантазій – більше реалій".

Що передувало: Раніше 9 жовтня міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні. 

На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Теми: переговориАрахаміяОфіс президентаРумунія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Аналітики ISW вказали, що може підірвати режим Путіна

Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів

Байден і Шольц поговорили про Україну та ядерний шантаж Путіна

Низка країн ЄС відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі

доповнено, фотоУ КМДА і ДСНС пояснили звуки вибухів у столиці

Усі новини...
переговори
Міністр оборони Румунії: Захід повинен вести з Росією переговори про мир в Україні
Росія маніпулює темою переговорів, щоб накопичити сили і ударити знову – Зеленський
Резніков "привітав" Путіна: Із людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже говорити не буде
Останні новини
07:55
Главу кібервідомства Німеччини планують усунути через побоювання зв’язків з РФ - ЗМІ
07:42
Росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет – Кім
07:31
По всій Україні – повітряна тривога
07:17
ЗСУ уразили 20 районів зосередження ворожого озброєння і 4 ЗРК росіян – зведення
06:40
Аналітики ISW вказали, що може підірвати режим Путіна
05:45
КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї – ЗМІ
04:45
ОК "Південь": У Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв
03:47
На напрямок просування ЗСУ ворог підтягує резерви – оперативне командування
02:55
На виборах в Австрії переміг чинний президент
02:00
Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок
Усі новини...