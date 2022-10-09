Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом
Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.
Джерело: Арахамія у Telegram, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter
Деталі: Арахамія відповів міністру оборони Румунії Васіле Динку, який закликав країни Заходу до переговорів із Росією заради миру.
Дослівно Арахамія: "Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО.
Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову на цей час, і Росія в цих перемовинах зайва.
Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку".
Більше деталей: У свою чергу, Михайло Подоляк опублікував свої пропозиції "миротворцям".
Дослівно Подоляк: "Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:
- Перегляньте фото/відео масових поховань.
- Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території України.
- Сформуйте трибунал та вимагайте видачі російських воєнних злочинців.
Менше фантазій – більше реалій".
Що передувало: Раніше 9 жовтня міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні.
На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".