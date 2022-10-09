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Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 16:55
Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом
Давид Арахамія, фото з Facebook

Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.

Джерело: Арахамія у Telegram, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Арахамія відповів міністру оборони Румунії Васіле Динку, який закликав країни Заходу до переговорів із Росією заради миру.

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Дослівно Арахамія: "Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО.

Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову на цей час, і Росія в цих перемовинах зайва.

Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку".

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Більше деталей: У свою чергу, Михайло Подоляк опублікував свої пропозиції "миротворцям".

Дослівно Подоляк: "Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:

  1. Перегляньте фото/відео масових поховань.
  2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території України.
  3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі російських воєнних злочинців.

Менше фантазій – більше реалій".

Що передувало: Раніше 9 жовтня міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні. 

На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Теми: переговориАрахаміяОфіс президентаРумунія
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