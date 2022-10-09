Морпіхи захопили на півдні російський ПТРК "Корнет"

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на півдні України захопили протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який при відступі залишили окупанти.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України в Telegram

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Дослівно: ""Російський ленд-ліз" продовжує поставки до лав Збройних Сил України. Серед останніх – ПТРК "Корнет".

Цей "аналагавнєт" військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вимушено залишили рашисти. Коли вони побачили морських піхотинців, які наступали на їх позиції на півдні України, то зі страху накивали лаптями якнайдалі в свій глибокий тил".

Деталі: У ВМС додали, що морпіхи щедрі воїни і обов’язково повернуть ракети власникам, спаливши ними кілька ворожих танків.