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У КМДА і ДСНС пояснили звуки вибухів у столиці

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 19:14
розмінування 9 жовтня, фото ДСНС

Звуки вибухів, які було чутно у Києві в неділю ввечері, пов’язані з роботою саперів у Бучанському районі Київщини.

Джерело: КМДА, голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС України

Дослівно КМДА: "Звуки вибухів, які було чутно у Києві, пов’язані з роботою саперів на Київщині…

На території Києва все спокійно. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації".

Дослівно Кулеба: "Звук вибуху, що могли чути жителі Київської області до сповіщення повітряної тривоги – планове розмінування саперами ДСНС на території Бучанського району. Вибух контрольований.

Наголошую, ліквідація вибухонебезпечних предметів на Київщині здійснюється щодня. Із початку робіт в області вже виявлено та ліквідовано понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів".

Дослівно ДСНС: "9 жовтня піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели роботи з розмінування в лісовому масиві с. Горенка. Сапери виявили бойову частину РСЗВ УРАГАН з тридцятьма касетними елементами 9Н210 та знищили їх на місці виявлення.

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фото ДСНС

Це саме той вибух, який чули кияни близько 18 години, який співпав із оголошенням повітряної тривоги".

Що передувало: У неділю ввечері на всій материковій частині України, в тому числі у Києві та області, оголошено повітряну тривогу.

Теми: КиївКиївська областьвибухповітряна тривога
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