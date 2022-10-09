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Байден і Шольц поговорили про Україну та ядерний шантаж Путіна

"Європейська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 20:59
Байден і Шольц поговорили про Україну та ядерний шантаж Путіна
ШОЛЬЦ І БАЙДЕН, GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорювали у тому числі підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У комюніке Білого дому зазначають, що лідери підкреслили осуд спроби Росії анексувати території України та готовність діяти для притягнення РФ до відповідальності й безпекової та економічної підтримки України. Також говорили про ситуацію на енергетичному ринку й забезпечення надійних і доступних за ціною поставок. Підняли також питання підтримки стабільності на Західних Балканах. 

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Німецька сторона зазначає, що розмова тривала майже годину і в центрі уваги була підготовка до наступних зустрічей G7 та G20, де у тому числі буде йтися про подальше реагування на війну РФ проти України та її наслідки. 

Окрім осуду спроби анексії, повідомляє Берлін, лідери "засудили цю подальшу ескалацію та поділяють оцінку, що часткова мобілізація РФ - велика помилка. Це ще раз показує гірку ціну, яку доведеться сплатити громадянам Росії за прорахунки президента Путіна. Вони розкритикували останні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися, що такий крок буде мати екстраординарні серйозні наслідки для Росії", - пишуть у комюніке.

Берлін наголошує, що відмова Росії дослухатися до міжнародної спільноти й припинити бойові дії веде її до все більшої міжнародної ізоляції. 

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"Шольц і Байден підкреслили, що й далі закликають Путіна припинити бойові дії та повністю вивести війська з усієї території України. США та Німеччина продовжать і надалі підтримувати Україну у протидії російській агресії та відновленні суверенітету й територіальної цілісності та зберігатимуть санкційний тиск на Росію", - зазначають у німецькому комюніке. 

Окрім того, Шольц і Байден засудили диверсії на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" та підкреслили, що зумисне пошкодження критичної інфраструктури неприйнятне і на це буде об’єднана реакція.

Теми: БайденШольцПутінвійна
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