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Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 23:15
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
наслідки обстрілів у Сумській області, ілюстративне фото: telegram Живицького

Дві громади Сумської області обстріляли росіяни протягом дня 31 жовтня.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: У понеділок опівдні росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади, 36 приходів.

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"Постраждалих немає, наслідки уточнюються", – написав Живицький.

Після 19 години по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін з території РФ. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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