Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів

Дві громади Сумської області обстріляли росіяни протягом дня 31 жовтня.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: У понеділок опівдні росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади, 36 приходів.

"Постраждалих немає, наслідки уточнюються", – написав Живицький.

Після 19 години по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін з території РФ. Обійшлося без жертв та руйнувань.