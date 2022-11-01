Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
Вівторок, 1 листопада 2022, 00:15
Дві громади Сумської області обстріляли росіяни протягом дня 31 жовтня.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: У понеділок опівдні росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади, 36 приходів.
"Постраждалих немає, наслідки уточнюються", – написав Живицький.
Після 19 години по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін з території РФ. Обійшлося без жертв та руйнувань.
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