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Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 00:30
Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ
фото: МАГАТЕ

Лінію електропостачання четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перервав вибух міни.

Джерело: заява гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі

Дослівно: "Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало останнім інцидентом, який підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту".

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Деталі: У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого була відключена зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4.

Замість цього енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, з резервної лінії.

Ще однією ознакою нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є те, що останніми днями в околицях станції почалися обстріли, заявила група експертів МАГАТЕ.

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Зокрема, 30 жовтня в результаті обстрілу в районі розподільчого пункту теплової електростанції була тимчасово відключена одна з трьох резервних ліній електропередач ЗАЕС, по якій місто Енергодар отримувало електроенергію.

Пізніше того ж дня цю лінію напругою 150 кВ було відновлено.

"Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми спостерігали на початку жовтня, - сказав Гроссі. - Незважаючи на те, що їхні зусилля принесли певні позитивні результати, ситуація з енергопостачанням станції залишається вкрай вразливою".

Що передувало: Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит – cталося це на тлі звинувачень Росії в бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".

Теми: ЗАЕСМАГАТЕвійнавибух
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