Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 01:30
фото: МАГАТЕ

Лінію електропостачання четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перервав вибух міни.

Джерело: заява гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі

Дослівно: "Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало останнім інцидентом, який підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту".

Деталі: У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого була відключена зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4.

Замість цього енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, з резервної лінії.

Ще однією ознакою нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є те, що останніми днями в околицях станції почалися обстріли, заявила група експертів МАГАТЕ.

Зокрема, 30 жовтня в результаті обстрілу в районі розподільчого пункту теплової електростанції була тимчасово відключена одна з трьох резервних ліній електропередач ЗАЕС, по якій місто Енергодар отримувало електроенергію.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше того ж дня цю лінію напругою 150 кВ було відновлено.

"Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми спостерігали на початку жовтня, - сказав Гроссі. - Незважаючи на те, що їхні зусилля принесли певні позитивні результати, ситуація з енергопостачанням станції залишається вкрай вразливою".

Що передувало: Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит – cталося це на тлі звинувачень Росії в бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".

Теми: ЗАЕСМАГАТЕвійнавибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури

Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки

ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві

фотоЗаступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

Кабмін звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

У РНБО розповіли, хто з оточення Путіна придумав знищувати енергетику України

Усі новини...
ЗАЕС
Працівники ЗАЕС, які не можуть працювати через дії окупантів, продовжують отримувати зарплати
Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – "Енергоатом"
Путін похвалився, звідки вилізла маячня про "брудну бомбу Києва": Це я дав вказівки Шойгу всім дзвонити
Останні новини
18:26
ОП закликає світ визнати Іран співучасником агресії
18:19
"Спали на ганчірках, в туалет – під конвоєм": як росіяни кошмарили мешканців села на Харківщині
18:07
фотоБілоруса засудили до трьох років за донат опозиції
17:56
Єврокомісар: Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому
17:51
У кількох районах Києва екстрено відключили електрику через ремонт лінії
17:42
фотоКитаєць "замаскувався", щоб приховати від сім'ї 30 мільйонів доларів виграшу в лотерею
17:39
Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури
17:34
Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки
17:34
ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві
17:31
Через "зерновий коридор" після демаршу РФ пройшли вже 17 суден - Мінінфраструктури
Усі новини...