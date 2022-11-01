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Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 00:56
Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

На Миколаївщині українська авіація атакувала скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня ворог завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ.

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Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу.

Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як "Ланцет", ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема".

Деталі: По звільнених минулого місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Пошкоджено кілька будівель та автівок. Обійшлося без людських втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Надвечір силами протиповітряної оборони у небі над Бериславським районом Херсонщини знищено 2 ворожих ударних гелікоптера Ка-52 "Алігатор".

Авіацією ЗСУ було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині.

Артилеристи і ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань.

"Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються", – повідомляє командування.

У той же час у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами".

Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7 кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

Теми: авіаЗбройні силивійнаМиколаївська область
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