Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 01:56
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

На Миколаївщині українська авіація атакувала скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня ворог завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ.

Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу.

Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як "Ланцет", ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема".

Деталі: По звільнених минулого місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Пошкоджено кілька будівель та автівок. Обійшлося без людських втрат.

Надвечір силами протиповітряної оборони у небі над Бериславським районом Херсонщини знищено 2 ворожих ударних гелікоптера Ка-52 "Алігатор".

ВІДЕО ДНЯ

Авіацією ЗСУ було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині.

Артилеристи і ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань.

"Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються", – повідомляє командування.

У той же час у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами".

Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7 кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

Теми: авіаЗбройні силивійнаМиколаївська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Жодне судно не піде "зерновим коридором" 2 листопада

Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури

Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки

ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві

фотоЗаступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

оновленоІран планує відправити в РФ 1000 ракет і дронів, 200 БПЛА – на початку листопада

Усі новини...
авіа
Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор
На Херсонщині збили ворожий вертоліт
На півдні зенітники збили ворожий штурмовик
Останні новини
18:43
Видавництво КСД не випускатиме скандальну книжку про Бучу
18:38
Жодне судно не піде "зерновим коридором" 2 листопада
18:35
Санду: Корумповані сили та спецслужби РФ зараз цілеспрямовано розхитують країну
18:32
Ердоган закликав Путіна продовжувати зернову угоду
18:26
ОП закликає світ визнати Іран співучасником агресії
18:19
"Спали на ганчірках, в туалет – під конвоєм": як росіяни кошмарили мешканців села на Харківщині
18:07
фотоБілоруса засудили до трьох років за донат опозиції
17:56
Єврокомісар: Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому
17:51
У кількох районах Києва екстрено відключили електрику через ремонт лінії
17:42
фотоКитаєць "замаскувався", щоб приховати від сім'ї 30 мільйонів доларів виграшу в лотерею
Усі новини...