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На Полтавщині 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 04:45
уламки іранського дрона, ілюстративне фото ОК "Південь"

У Полтавські області 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа.

Джерело: голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін

Пряма мова: "Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає".

Оновлення: Згодом, о 08:16, Лунін повідомив, що зранку на Полтавщині застосовано аварійні відключення споживачів електроенергії, які "охоплюють усі 10 черг".

Що передувало: У ніч на 1 литопада Дмитро Лунін повідомляв про звуки вибухів у Полтавській області і 3 збитих БПЛА росіян.

Теми: Полтавська областьПолтавабезпілотникивійна
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