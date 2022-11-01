ЗСУ вдарили по ворожих опорних пунктах, ППО та інших об’єктах – зведення

Протягом минулої доби українські військові з неба і землі завдавали ударів по опорних пунктах та позиціях комплексів протиповітряної оборони противника, зосередженнях живої сили і техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області".

Деталі: Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів.

Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника.

ВІДЕО ДНЯ

На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України.

Російська Федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: