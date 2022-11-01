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Над Дніпропетровщиною збили три дрони, Нікополь зазнав обстрілів

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 07:06
Над Дніпропетровщиною збили три дрони, Нікополь зазнав обстрілів
Тут і далі фото з Telegram Резніченка

Російські загарбники уночі 1 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області – у Нікополі багато руйнувань, у Марганецькій громаді люди були без води і світла.    

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину… Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило".

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Деталі: Водночас голова ОВА повідомив, що лише по Нікополю прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. 

 

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу – понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 – без світла.

 

Резніченко зазначив, що енергетики працювали усю ніч і все полагодили – на ранок люди уже зі світлом. Також відновила роботу насосна станція, отже в оселі незабаром повернеться і вода.

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Голова ОВА також повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над Дніпропетровською областю три ворожих дрони-камікадзе.

 

Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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