Кінг заявив, що $20 за галочку у Twitter – це обдиралівка, Маск пропонує $8

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що 20 доларів за місячну верифікацію Twitter, про що напередодні заявив новий власник соцмережі Ілон Маск, – це занадто дорого, Маск на це відповів, що треба якось оплачувати рахунки, почав торгуватися і запропонував 8 доларів.

Джерело: Кінг у Twitter

Пряма мова Кінга: "20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек? До біса, нехай вони мені платять. Якщо це запровадять, я збанкрутую".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. October 31, 2022

Деталі: У коментарі до письменника прийшов Маск і зазначив, що їм треба якось оплачувати рахунки.

Пряма мова Маска: "Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо $8?"

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Деталі: Новий власник соцмережі також додав, що перш ніж платну верифікацію буде реалізовано, він надасть обґрунтування "в довшій формі". А нині може сказати, що це єдиний спосіб перемогти ботів і тролів.

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