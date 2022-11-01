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Кінг заявив, що $20 за галочку у Twitter – це обдиралівка, Маск пропонує $8

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 07:36
Кінг заявив, що $20 за галочку у Twitter – це обдиралівка, Маск пропонує $8
Стівен Кінг. Фото gettyimages

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що 20 доларів за місячну верифікацію Twitter, про що напередодні заявив новий власник соцмережі Ілон Маск, – це занадто дорого, Маск на це відповів, що треба якось оплачувати рахунки, почав торгуватися і запропонував 8 доларів.

Джерело: Кінг у Twitter

Пряма мова Кінга: "20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек? До біса, нехай вони мені платять. Якщо це запровадять, я збанкрутую".

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Деталі: У коментарі до письменника прийшов Маск і зазначив, що їм треба якось оплачувати рахунки.

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Пряма мова Маска: "Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо $8?"

Деталі: Новий власник соцмережі також додав, що перш ніж платну верифікацію буде реалізовано, він надасть обґрунтування "в довшій формі". А нині може сказати, що це єдиний спосіб перемогти ботів і тролів.

 

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ писали, що новий власник Twitter Ілон Маск поставив співробітникам ультиматум: вкластися в термін введення платної верифікації в Twitter або бути готовими до звільнення.
  • Директива полягає в тому, щоб змінити Twitter Blue, необов'язкову підписку вартістю 4,99 доларів на місяць, яка розблоковує додаткові функції, на більш дорогу підписку, яка також перевіряє користувачів. Зазначалося, що Twitter планує стягувати 19,99 доларів за нову підписку Twitter Blue.

Теми: соцмережіМаск
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