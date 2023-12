Кінг заявив, що $20 за галочку у Twitter – це обдиралівка, Маск пропонує $8

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що 20 доларів за місячну верифікацію Twitter, про що напередодні заявив новий власник соцмережі Ілон Маск, – це занадто дорого, Маск на це відповів, що треба якось оплачувати рахунки, почав торгуватися і запропонував 8 доларів.

Джерело: Кінг у Twitter

Пряма мова Кінга: "20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек? До біса, нехай вони мені платять. Якщо це запровадять, я збанкрутую".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.