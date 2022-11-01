Ворог втратив за добу понад 600 людей та 4 гелікоптери – Генштаб
Вівторок, 1 листопада 2022, 09:16
За минулу добу російські окупанти втратили 4 гелікоптери, літак та понад 600 людей особового складу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків – 2698 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
- артилерійських систем – 1730 (+2) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО – 197 (+0) од,
- літаків – 276 (+1) од,
- гелікоптерів – 257 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
- крилаті ракети – 397 (+45),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
- спеціальна техніка – 154 (+0).
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ