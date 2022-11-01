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Ворог втратив за добу понад 600 людей та 4 гелікоптери – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 листопада 2022, 09:16

За минулу добу російські окупанти втратили 4 гелікоптери, літак та понад 600 людей особового складу. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано, 
  • танків – 2698 (+12) од, 
  • бойових броньованих машин – 5501 (+16) од, 
  • артилерійських систем – 1730 (+2) од, 
  • РСЗВ – 383 (+0) од, 
  • засоби ППО – 197 (+0) од,
  • літаків – 276 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 257 (+4) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
  • крилаті ракети – 397 (+45),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  4143 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 154 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: Генштабвійна
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