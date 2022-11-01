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Розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали"

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 09:22
Винищувач МіГ-31К, фото Вікіпедії

Розвідка Британії вважає, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", аби надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш залучену у війну.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

"Зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, а поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер. Цілком ймовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY (ракета "Кинджал". - Ред.), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К", - йдеться у огляді.

Відзначається, що Росія прийняла "Кинджали" на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у Білорусі. 

"Росія іноді запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені. Вона продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. При дальності понад 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України. Швидше за все, вона здійснила розгортання ракет в основному для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш замішану у війні", - вважає британська розвідка.

Напередодні британська розвідка прозвітувала, що у російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ. 

Теми: зброярозвідкаРосіяБілорусь
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