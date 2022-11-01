Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч проти 1 листопада, фото з Telegram Тимошенка

Російські окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300 – зруйновано житлові будинки та навчальний заклад, є загиблий та поранені.

Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що обстріл був близько опівночі Миколаїв ракетами типу С-300.

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Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко уточнив, що одна ракета влучила та пошкодила будівлю "Першої української гімназії ім. Аркаса". Без загиблих та постраждалих.

Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу". Внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі в складському приміщенні коледжу та в 5-поверховому житловому будинку поруч.

Росіяни вночі випустили три ракети по коледжу в Миколаєві, є загибла pic.twitter.com/EJzipGKn2j ВІДЕО ДНЯ November 1, 2022

Рятувальники деблоковали з-під завалів 2 людини. 1 жінка загинула. Поранено 5 людей. Надано допомогу 12 людям, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху. Рятувальні роботи завершено.

Мер міста додав, що повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа.

За його словами, у кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У мед закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади ремонтували вікна після попереднього обстрілу.