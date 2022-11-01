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У Черкасах зупинили весь електротранспорт

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 10:42
Фото ілюстративне. Фото kyivcity.gov.ua

Міська рада Черкас вирішила зупинити рух усього електротранспорту у місті 1 листопада.

Джерело: мер Черкас Анатолій Бондаренко під час відеозвернення у Facebook

Пряма мова Бондаренка: "Прийняли рішення сьогодні зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає велику кількість живлення. Додам, що всі тролейбусні маршрути в нашому місті дублюються автобусними".

Деталі: Мер також додав, що місті відновили водо- і теплопостачання, але ще існує проблема з подачею води на верхні поверхи будинків. Бондаренко додав, що підприємства "Черкасиводоканал" працюють над усуненням недоліків.

Міський голова закликав голів ОСББ, управляючі у компанію ввімкнути в оселях тепло, щоб не перевантажувати систему електропостачання.

Він також додав, що у місті з 1 листопада застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії. Він закликав людей бути готовими до цього і подбати про наявність питної води в домі. 

Теми: Рабіновичелектроенергіятранспорт
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