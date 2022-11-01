У Кабміні думають про об'єднання двох міністерств

Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Кабінеті міністрів та Верховній Раді

Деталі: За словами джерел, якщо міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова призначать керівником "Нафтогазу", його міністерство передадуть в опіку міністру інфраструктури Олександру Кубракову.

Через це Кубракова можуть підвищити до посади віце-прем‘єра.

Кадрові рішення остаточно будуть прийняті у наступі два дні.

Цьому передувало: Як стало відомо "Економічній правді", Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК "Нафтогаз України", а його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.