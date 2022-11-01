Ексміліціонер готував вибухи на Одеській залізниці - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України: на Одещині затримали агента ГРУ РФ.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини

Деталі: За даними слідства, ексміліціонер з квітня 2022 року співпрацював із представниками спецслужб РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах міста Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором", зазначають в СБУ. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявили тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку.

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Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону 11 тротилових шашок, та міну ТМ-62 з детонаторами.

Наразі затриманому повідомили про підозру в державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинамини.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.