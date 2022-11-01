Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексміліціонер готував вибухи на Одеській залізниці - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 1 листопада 2022, 10:48
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України: на Одещині затримали агента ГРУ РФ.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини

Деталі: За даними слідства, ексміліціонер з квітня 2022 року  співпрацював із представниками спецслужб РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах міста Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором", зазначають в СБУ. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявили тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку.

ВІДЕО ДНЯ
 

Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону 11 тротилових шашок, та міну ТМ-62 з детонаторами.

Наразі затриманому повідомили про підозру в державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинамини.

 

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Теми: СБУОдесапрокуратуравійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Усі новини...
СБУ
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині: поширювали пропаганду РФ
Липовий "СБУшник" обіцяв звільнення від санкцій РНБО за пів мільйона доларів
Полював на HIMARS і коригував вогонь РФ по Нікополю: СБУ затримала зрадника
Останні новини
03:47
Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря – ЗМІ
02:58
ЗСУ на півдні знищили 3 "Гради", 2 САУ, ЗРК "Тор" та 3 склади з боєприпасами
02:00
Розмінування України: США запустили програму вартістю $47,6 млн
01:05
ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури
00:22
Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план
00:18
Влада Берліна оголосила про реконструкцію "Чекпойнту Чарлі", який потерпає від напливу туристів
00:05
оновленоНа Полтавщину летять безпілотники, досягли Кременчука
23:46
Україна отримала висновки щодо двох законопроєктів, необхідних для руху до ЄС – Стефанчук
23:33
У Дніпрі чути вибухи - ЗМІ
23:15
За останній рік російських дипломатів в Угорщині стало на 30% більше – розслідування
Усі новини...