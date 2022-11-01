"Бавовна" завітала до готелю з "кадировцями" у Волновасі – радник мера Маріуполя

Місце влучання у Волновасі станом на 11:00, фото з Telegram Андрющенка

У Волноваcі на Донеччині "знешкоджено" близько 10 одиниць військової техніки внаслідок влучання снаряду у готель, де базувалися "кадировці".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Окупаційні пропагандисти почали "плач Ярославни", бо бавовна завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк.

Наші джерела кажуть, що було влучання в готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташовувалися "кадировці", знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України".

Деталі: До цього Андрющенко повідомив, що дорога Маріуполь-Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня, у тому числі з російського Новоазовська та кримського напрямку.

Він стверджує, що окупанти спокійно паркують на ніч військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних. За його словами, фото зроблене у селищі поблизу Маріуполя одну ніч тому.