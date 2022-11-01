ЗСУ знищили більше 300 "Шахедів", 6 – за минулу ніч

Українські захисники уже знищили понад 300 ворожих дронів-камікадзе "Шахед", з них 6 безпілотників за минулу ніч на 1 листопада.

Джерело: брифінг речника Повітряних сил Юрія Ігната 1 листопада

Пряма мова: "Вночі знищено 6 шахедів: 3 знищила авіація у районі відповідальності океративного командування "Схід" (на Дніпропетровщині - ред.), 3 знищила ТРО на Полтавщині. На жаль, є кілька влучань".

Деталі:

За даними української сторони, російські окупанти уже використали понад 400 шахедів, понад 300 шахедів знищили українські захисники.

Росія замовила в Ірану щонайменше 2000-2500 "Шахедів".