Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові

Війська Сербії приведені в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernje Novosti, про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Президент Сербії, як верховний головнокомандувач, віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку з ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання", - сказав Вучевич.

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"Звичайно, ніхто не хоче конфліктів і воєн, і нікому не приходить в голову грати в такі ігри. Сербія - серйозна країна і робить всі кроки для того, щоб мати можливість реагувати на кожну складну ситуацію, тобто на кожну потенційну проблему", - зазначив міністр.

Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог.

Він заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, "і ніхто не повинен в цьому сумніватися".

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"Сербія - за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день", - сказав Вучевич.

У ніч з понеділка на вівторок косовська поліція винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово.

З 1 листопада Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Це рішення впливає на косовських сербів, що досі користуються сербськими номерами авто й так подорожують через адміністративний кордон із Сербією.

Однак влада Косова піддалася міжнародному тиску та пом’якшила своє рішення, щоб уникнути заворушень сербської меншини через це питання.

Після зустрічі в п’ятницю з послами США та чотирьох європейських країн - Франції, Німеччини, Італії та Сполученого Королівства - прем’єр-міністр Косова Альбін Курті сказав, що влада вирішила "краще" запропонувати інші можливості.

Зокрема, у перші три тижні листопада власникам транспортних засобів з нелегальними номерами будуть лише оголошувати догани або попередження.

Наступні два місяці їх штрафуватимуть, а ще три місяці, до 21 квітня, діятимуть так звані пробні номери.

"Після 21 квітня пробних номерних знаків не буде, тому що в Республіці Косово не можуть бути інші номерні знаки", - додав Курті.