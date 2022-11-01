Російські "Кинджали" у Білорусі не вплинуть на перебіг війни в Україні – Повітряні сили

Переміщення російських гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі не означає, що вони стають більш або менш небезпечними для України, однак це є потенційною загрозою для країн західної Європи.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 листопада

Пряма мова: "Вплинути (на перебіг подій– ред.) може тільки зменшення кількості "Кинджалів" або їхня відсутність.

Міг-31К може нести одну таку ракету, яка кріпиться до фюзеляжу. Вона може загрожувати будь-якій точці України, завдати удару, на який буде важко відреагувати. Неважливо, де знаходиться цей літак. Його перебування на території Білорусі – загроза бряцання зброєю на адресу країн західної Європи".

Що цьому передувало: 1 листопада розвідка Британії повідомила, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", аби надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш залучену у війну.