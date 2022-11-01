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Режим Лукашенка передав РФ ще 20 БМП-2: техніка поїхала в окупований Луганськ

Валентина РоманенкоВівторок, 1 листопада 2022, 13:23

Білорусь відправила чергову партію техніки російським окупаційним військам, дислокованим в Україні.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн", Live. Live. Сообщество железнодорожников Беларуси

Деталі: Повідомляється, що 20 одиниць БМП-2, знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків, вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Бєлгородська обл., РФ) і далі в напрямку окупованого Луганська.

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Техніка прибула в Бєлгородську область 24 жовтня. Маршрут проходження ешелону був наступний:

Уріччя (БЧ) - Осиповичі-1 (БЧ) - Могильов-1 (БЧ) - Орша-Західна (БЧ) - Осинівка (БЧ) - Красне (РЖД) - Смоленськ-Сортувальний (РЖД) - Рославль (РЖД) - Брянськ-Льговський (РЖД) - Курськ (РЖД) - Старий Оскол (РЖД) - Волоконівка (РЖД).

Таким чином, за останній місяць режим Лукашенка передав РФ: щонайменше 94 танки Т-72А, 36-44 Урали і два десятки БМП-2.

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Теми: БілорусьвійнаРосія
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