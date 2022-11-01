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Ватажок "вагнерівців" поскаржився в російську прокуратуру на губернатора Петербурга

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 13:57
Ватажок вагнерівців поскаржився в російську прокуратуру на губернатора Петербурга
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин написав на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова заяву в прокуратуру і звинуватив його у створенні організованого злочинного співтовариства.

Джерело: Meduza

Дослівно: "31 жовтня 2022 року, мною, Пригожиним Євгеном Вікторовичем, було надіслано до Генпрокуратури РФ заяву про злочин із проханням провести перевірку за можливим фактом створення губернатором Бєгловим О.Д. (Олександром Дмитровичем - ред.) організованого злочинного співтовариства на території Санкт-Петербурга з метою розграбування держбюджету та збагачення корумпованих чиновників, які входять до його оточення".

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Деталі: Зазначається, що стосунки Пригожина і Бєглова зіпсувалися ще до війни через небажання міської адміністрації "віддавати" структурам ватажка ПВК держконтракти на великі проєкти з бюджетним фінансуванням.

Після початку війни вплив Пригожина на російського президента Володимира Путіна зріс так само, як і зросла його медійна активність.

В адміністрації Санкт-Петербурга теж розуміють, що вплив Пригожина зростає - і навіть створили неформальний штаб із протидії йому.

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До нього, за словами співрозмовника ЗМІ, близького до петербурзької влади, входять чиновники з найближчого оточення Бєглова.

Водночас джерела, близькі до Кремля, впевнені, що найближчим часом відставка Бєглову не загрожує.

Теми: ВагнерРосіяпрокуратураокупація
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