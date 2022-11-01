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Якщо не буде світла, тепла й води: Харків готує спеціальні пункти

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 16:18
Ігор Терехов, скриншот

У Харкові по всьому місту розмістять цілодобові пункти обігріву з можливістю отримати гарячу їжу, воду та ліки, вони матимуть автономне джерело електроживлення.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла й води. Хоче, щоб не ходив транспорт, не працювали магазини, аптеки, ринки. Російський агресор цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі. Вчергове випробовує нас на міцність. Намагається зламати нашу волю.

Однозначно хочу сказати: це їм не вдасться. Місто Харків не зломити! Харків'ян не зламати! Харків – місто-герой! Харків'яни – справжні герої!".

Деталі: Терехов наголосив, що влада міста робила і робитиме все можливе для того, щоб у домівці кожного харків'янина було тепло і світло. Але потрібно бути готовими до різних ситуацій, які може створити ворог.

Пряма мова: "Що робити, якщо ваша оселя в період холодів залишилася без світла і тепла? У кожному районі міста ми готуємо так звані пункти обігріву. Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів.

У пунктах буде тепло і буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам і комунальникам для відновлення електропостачання.

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Ми забезпечимо в цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти в разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово".

Деталі: Крім того, магазини, аптеки, заправки працюватимуть на генераторах. 

Транспортні маршрути будуть автобусними. 

Мер Харкова наголосив, що "взаємодопомога, підтримка один одного, увага і чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети".

Теми: Харківелектроенергіяопаленнявійна
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