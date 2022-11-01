У Білорусь прибувають російські інженерні війська для будівництва казарм – Спротив

За даними білоруського підпілля, в Білорусь прибувають російські інженерні війська для спорудження казарм та таборів.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Відзначається, що роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі.

Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тис. осіб.

Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.

Нагадаємо:

Білоруські партизани повідомили, що в Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль ЗС РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.