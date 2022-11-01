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У Білорусь прибувають російські інженерні війська для будівництва казарм – Спротив

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 16:41
ФОТО: BELTA

За даними білоруського підпілля, в Білорусь прибувають російські інженерні війська для спорудження казарм та таборів.

ДжерелоЦентр національного спротиву

Деталі: Відзначається, що роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі.

Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тис. осіб.

Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.

Нагадаємо:

  • Білоруські партизани повідомили, що в Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.
  • Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль ЗС РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.

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Теми: БілорусьРосіяЗбройні силивійна
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