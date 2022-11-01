У Білорусь прибувають російські інженерні війська для будівництва казарм – Спротив

За даними білоруського підпілля, в Білорусь прибувають російські інженерні війська для спорудження казарм та таборів.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Відзначається, що роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі.

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Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тис. осіб.

Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.

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