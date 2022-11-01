У Білорусь прибувають російські інженерні війська для будівництва казарм – Спротив
Вівторок, 1 листопада 2022, 16:41
За даними білоруського підпілля, в Білорусь прибувають російські інженерні війська для спорудження казарм та таборів.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Відзначається, що роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі.
Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тис. осіб.
Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.
Нагадаємо:
- Білоруські партизани повідомили, що в Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.
- Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль ЗС РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.
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