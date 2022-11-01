Кулеба: Російські удари по цивільній інфраструктурі - це частина геноцидної війни РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що є формальні підстави вважати російські атаки проти української цивільної інфраструктури складовою геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його відеозверненні 1 листопада.

Кулеба наголосив, що обстріли об’єктів, які забезпечують світло й тепло для українців, системно повторюються, а РФ зовсім не приховує мету таких дій.

"Їхні посадовці, телеведучі відкрито визнають, що їхня мета - "заморозити" українські міста… Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України - це воєнні злочини. З огляду на їхню системність, та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї - це геноцид", - наголосив міністр

Він зазначив, що у РФ, вочевидь, досі не зрозуміли, що такий терор лише зміцнює волю українців до опору.

Нагадаємо, також МЗС України після чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі закликало виключити РФ з G20.