Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Російські удари по цивільній інфраструктурі - це частина геноцидної війни РФ

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 15:45

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що є формальні підстави вважати російські атаки проти української цивільної інфраструктури складовою геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його відеозверненні 1 листопада.

Кулеба наголосив, що обстріли об’єктів, які забезпечують світло й тепло для українців, системно повторюються, а РФ зовсім не приховує мету таких дій. 

Реклама:

"Їхні посадовці, телеведучі відкрито визнають, що їхня мета - "заморозити" українські міста… Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України - це воєнні злочини. З огляду на їхню системність, та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї - це геноцид", - наголосив міністр

Він зазначив, що у РФ, вочевидь, досі не зрозуміли, що такий терор лише зміцнює волю українців до опору.

Нагадаємо, також МЗС України після чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі закликало виключити РФ з G20.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяУкраїнавійнаКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримали десятки рейсів
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: